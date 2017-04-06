Kosova, Dünya Yahudi Kongresi’ne Kabul Edilmenin Gururunu Yaşıyor!

»Ana Sayfa»Kosova
06.04.2017 17:42
Kosova, Dünya Yahudi Kongresi’ne Kabul Edilmenin Gururunu Yaşıyor!
Kosova Dışişleri Bakanlığı’nın yoğun çabaları sonucu Kosova, Dünya Yahudi Kongresi’ne (WJC) gözlemci üye ülke olarak kabul edildi!

Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj da bu durumla övünerek dünyada en önemli Yahudi örgütlerinden biri ile yakınlaşmayı büyük bir başarı olarak değerlendi.

Haberi kamu ile paylaşan Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj, şunları söyledi:

“Dünya Yahudi Kongresi’ne gözlemci üye ülke kabul edildiğimiz haberini teyit etmek mutluluğunu yaşıyorum. Uzun yıllar lobicilik ve birçok ülkelerde görüşmelerden sonra sağlanan bu büyük başarı haberini aldıktan sonra sizlere paylaşıyorum.” dedi Enver Hoxhaj konuyla ilgili açıklamasında.

 

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