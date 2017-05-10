Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi Meclisi Feshetti

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, koalisyon hükümetinin, parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasında iktidar ortağı Kosova Demokratik Partisi'nin (PDK) desteğiyle düşmesinin ardından meclisi fesheden kararnameyi imzaladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Thaçi, meclisten resmi bildiri gelmesi üzerine, meclisi fesheden kararnameyi imzaladı ve kararname hemen yürürlüğe girdi.

Muhalefetteki Kosova için Girişim (Nisma), Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) partilerinin önerisiyle yapılan oylamada 115 milletvekilinden 78'i hükümete güvensizlik oyu vermişti.

Oylamada güvensizlik oyu kullanmayan tek parti, iktidardaki Kosova Demokratik Birliği (LDK) olmuştu.

Başbakan İsa Mustafa'nın liderliğindeki koalisyon hükümetinin düşürülmesi, planlanandan bir yıl önce seçimlere gidilmesi anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Thaçi'nin 30 ila 45 gün içinde genel seçim için tarih belirlemesi gerekiyor.

İsa Mustafa'nın liderliğindeki koalisyon hükümeti, 2014 yılının aralık ayında PDK ile LDK tarafından kurulmuş, koalisyona Sırp milletvekilleri de destek vermişti.

AA