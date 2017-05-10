“Koruma Altındaki” Çocuklar Alparslan Üniversitesi’nde Ağırlandı

“Koruma altındaki” 85 çocuğu Muş Alparslan Üniversitesi’nde ağırlayan Hayırda Buluşanlar Topluluğu’nun gönüllüsü Dilek Aslan, şu açıklamalarda bulundu:

“Üniversitemizin organize ettiği ve bizim de etkinliklerimizle katıldığımız Bahar Etkinlikleri’nin son gününde ‘koruma altındaki’ çocuklarımız misafirimizdiler. Gönüllülerimiz ile çocuklarımız çok güzel vakit geçirdi. 85 çocuğumuzu küçük gruplara ayırıp her grubun başına 2-3 gönüllümüzü verdik. Amacımız çocuklarımıza üniversiteyi gezdirirken, onları eğlendirirken aynı zamanda onlarla hasbihalde de bulunmaktı.

Çok güzel samimi bir havada programımız gerçekleşti. Gönüllülerimiz onlara üniversitemizin kampüsünü gezdirdiler, hayırseverlerimizin katkılarıyla evde hazırlanan börekleri ve kekleri kamelyalı alanda ikram ettik, sonrasında kütüphane önünde çeşitli oyunlar oynandı, palyaço kostümlerini giyen gönüllülerimiz çocuklarımızı eğlendirdiler, onlara ablalık ve abilik eden gönüllülerimiz çocuklarımızın yüzlerini boyadı, uçurtmalar uçuruldu, çocuklarımızın yüreğine sevgi kırıntıları bırakmaya çalışırken kendi nasibimize düşenleri de aldık.

Programımızın sonunda buruk bir şekilde çocuklarımızı yolculadık. Yolcu ederken çocuklarımızın ve gönüllülerimizin yaşadığı duygular yüzlerine de yansımıştı. Duygu dolu güzel anlarla çocuklarımızı başka bir programda görüşmek ümidiyle yolcu ettik. Bu tür etkinliklerin sınırlı kalmasını istemiyoruz, sıkça tekrarlanmasını umuyoruz.”