Korsika’dan Katalonya'ya Destek Açıklaması

Fransa’ya bağlı olan ve bağımsızlık yanlısı Korsika adasının Meclis Başkanı Jean-Guy Talamoni “Yeni Katalonya Cumhuriyetini” sevinçle karşıladığını ifade etti.

Uluslararası toplum ve Fransa’nın kesinlikle tanımadığı Katalonya'nın bağımsızlığını tanıyan Talamoni “Bağımsızlık destekçileri ile çok derin ve eski dostluğumuz var. Fakat biz Katalonya’ya göre çok gerideyiz, ekonomik ve kurumsal olarak bağımsızlığa henüz hazır değiliz fakat birkaç yıl sonra ulaştığımızda bağımsızlığı Korsikalılar isterse masaya yatıracağız” dedi.