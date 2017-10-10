Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Küçüköner’e Silahlı Saldırı

AA’da yer alan habere göre, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, Cumhuriyet Savcısı Küçüköner, bir polis tarafından makamında silahla vuruldu.

Ağır yaralanan Küçüköner, özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

“Olayın Nedeni Henüz Belli Değil”

Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının, polis memuru tarafından vurulduğunu söyledi.

Polis memurunun gözaltına alındığını belirten Tanrıkulu, “Olayın nedeni henüz belli değil. Odaklandığımız asıl konu savcı beyin sağlık durumudur. Hava ambulansıyla götürülüyor, yaşamasını umuyoruz.” dedi.