“Korkma, Biz Sadece Siyahları Öldürürüz”

ABD’nin Georgia eyaletinde 2016’da beyaz bir polisin alkollü araç kullandığı gerekçesiyle durdurduğu beyaz bir kadınla konuşmalarının videosu ortaya çıktı.

Polisin ırkçı söylemlerde bulunduğu video ülkede tartışma konusu oldu.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre polis, videoda, kadından kendisini almaya gelecek olanları telefonla aramasını istiyor.

Ancak kadın ellerini indirip kucağındaki telefonu almaya yanaşmıyor ve ellerini indirdiğinde polisin ateş edebileceğinden çekindiğini anlatıyor.

Kadın sürücü, bu konuda birçok polis videosu izlediğini söylüyor ancak polis, kadına, “Sen siyah değilsin. O videolarda hiç beyaz birini öldürdüğümüzü gördün mü? Unutma, biz sadece siyahları öldürürüz.” diyor.

Görüntülerin yayımlamasının ardından Cobb County Emniyeti, polis memuru Greg Abbott’un açığa alındığını açıkladı.

Ancak avukatına göre bu bir açığa alınma değil. Polisin avukatı Lance LoRusso, Greg Abbott’un, 27 yıl süren görevinin ardından emekli olduğunu açıkladı.