Körfez'in 'Katar' Kararı Ekonomiyi de Etkiledi

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmasının ardından siyasi ve ekonomik kriz Ortadoğu başta olmak üzere küresel ekonomide dalgalanmalara sebep oldu.

Doha'da QE Endeksi, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın Katar ile hava ve deniz trafiğini askıya alacaklarını açıklamaları ardından, Ocak 2016'dan bu yana görülen en sert düşüşünü gerçekleştirdi.

Dünyanın en önemli havayollarından Qatar Airways'da Suudi Arabistan'a uçuşları iptal etti.

Katar Havayolları'ndan karşı hamle geldi

Karar yüzünden pek çok ülkeye uçuş rotasını değiştirmek zorunda kalan Katar Havayolları, Suudi Arabistan'a tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı

Satın almada en güçlü Katarlı

Satın alma gücü paritesine göre, Katar, kişi başı milli geliri 129 bin 726 dolarla lider konumunda.

Petrol fiyatları yükselişe geçti

Dünyanın en büyük petrol üretici ülkelerinden biri olan Katar'daki kriz, küresel ekonomi de domino etkisine sebep olacak.

Katar, 23,9 milyar varil petrol rezervine, 885,1 trilyon metreküp doğalgaz rezervine sahip. Toplam enerji kaynaklarının değeri 16,4 trilyon doları buluyor.

Bu sabah güne 49,94 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı yaşanan gelişmeler sonrası yüzde 1,21 artarak 50,50 seviyesine kadar yükseldi.

Gıda krizi

Katar, tek kara sınırı olan Suudi Arabistan'la yaşadığı kriz ve çöl iklimi olması nedeniyle gıda güvenliği sorunu yaşıyor.

Katar'daki ekonomik krizin siyasi alanda ciddi değişimlere sebep olacağı da değerlendiriliyor.

Medya

Suudi Arabistan, Katar ile yaşanan diplomatik krizin ardından ülkede bulunan Aljazeera ofisini kapatma kararı aldı.

Kaynak: Yeni Şafak