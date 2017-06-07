“Körfez İşbirliği Konseyi Dağılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya”

Euro Topics sitesi Abdurrahman İzz’in makalesinden konuyla ilgili şu özet değerlendirmeyi derlemiş:

“Katar'ın önünde iç barışı muhafaza etmesi, akıllıca bir diplomasi yürütmesi ve sabır göstermesi gereken zorlu bir süreç var. Çünkü zaman Katar'ın lehine ve komşu körfez ülkelerinin aleyhine işliyor. Çünkü bu ülkelerin güvenlik konusunda büyük ekonomik zorlukları ve sorunları var. Ayrıca bu ülkelerin halkları da böylesine zor bir dönemde siyasi gerginliğin tırmandırılmasını anlamıyor. Bütün bunlar ekonomik ambargonun sorgulanmasına neden oluyor ve muhtemelen sonlandırılmasına da neden olacak. ... Kuveyt ve Umman'ın diğer körfez ülkelerinin politikalarını reddetmesinin ardından Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi dağılma tehlikesiyle karşı karşıya.”