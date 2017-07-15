Köprüdeki Şehidin Cenazesi Ertesi Gün Alınabildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara ilişkin çekilen bir görüntüde, köprüde tankların yanına kadar gidip darbecilere direnirken şehit olan bir vatandaşın, askerlerin sabah saatlerinde teslim olmasının ardından, cenazesinin tekbirler eşliğinde taşınması yer alıyor.