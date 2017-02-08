Konya’dan Suriye’ye 8 Tır Yardım
Konya İHH İnsani Yardım Derneği, Halep’te katliamdan kaçarak evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilere yardım çalışmalarını sürdürüyor. “Bu koliler kardeşlik taşıyor” kampanyası ile hazırlanan 8 TIR insani yardım malzemesi Suriyeli mülteciler için yola çıktı.
İdlip’te güvenli bölgelerde İHH tarafından kurulan çadır kentlere yerleştirilen mülteciler için yardım çalışmaları devam ediyor.
Konya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Büsan Sanayisi'nde düzenlenen uğurlama töreninde, savaş mağduru Suriye halkına yardımların sürdüğünü söyledi.
Suriyelilerin acılarının henüz dinmediğini dile getiren Uysal, şunları söyledi:
"Bugün 4 tanesinde un, diğerlerinde ise gıda kolilerinin bulunduğu 8 tır insani yardım malzemesi Suriye Halep’te katliamdan kurtulan kardeşlerimiz için yola çıkarıyoruz. Bugün gönderdiğimiz yardımlar ağırlıklı olarak Türkmen kardeşlerimize gidiyor. İHH olarak Suriye savaşının başladığı günden beri Konyalı kardeşlerimizin destekleriyle 300 tır insani yardım malzemesini Suriyelilere ulaştırdık. Türkiye genelinde ise gönderdiğimiz tır sayısı 11 bini aşmış durumda. Bölgemizi karıştıran hainlerin etkisiyle büyük bir kıyım yaşanmaktadır. Onların yıkma iradesi varsa bizim de kurma irademiz var. İlk günkü hassasiyetle insanların yardım etmesini bekliyoruz."
Yardım tırları konuşmanın ardından, dualar eşliğinde Suriye İdlip’e doğru hareket etti.
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türküsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- İslamcılar Kimin Hedefinde?
- Özgür-Der Üniversite Gençliği Güneydoğu Bölge Kampı Gerçekleştirildi
- Esed Rejiminin İnfazları BM’yi Dehşete Düşürmüş!
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türküsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”
- Hamaset Gerçeğin Yerini Alınca Yalan Kaçınılmaz Olur!
- Siyonistler Nabi Avcı’nın Ziyaretini Yeni İşgal Kararıyla Karşıladı!
- “Arakan’da Yaşanan Şiddeti Açıklayacak Kelime Yok”
- Bir Bloomberg Kalmıştı Mustafa Kemal Heykeline Sığınmayan
- BM’den IŞİD Raporu: Eylemlerini Sürdürebilecek Maddî İmkâna Sahip
- Ankara’da ‘FETÖ’ Operasyonu: 10 Gözaltı
- El-Bab’da Stratejik Tepeler Ele Geçirildi
- Çanakkale’de Art Arda İki Deprem Daha!
- Özgür-Der Üniversite Gençliği Güneydoğu Bölge Kampı Gerçekleştirildi
- Siyonistler Nabi Avcı’nın Ziyaretini Yeni İşgal Kararıyla Karşıladı!
- Esed Rejiminin İnfazları BM’yi Dehşete Düşürmüş!
- Macaristan Sınıra 175 Kilometrelik Jiletli Tel Örgü Çekti
- Bir Bloomberg Kalmıştı Mustafa Kemal Heykeline Sığınmayan
- Hamaset Gerçeğin Yerini Alınca Yalan Kaçınılmaz Olur!
- Bankaların Faiz Gelirleri 195 Milyar Liraya Ulaştı!
- "Türkiye ve Arap Baharı; Ortadoğu'da Liderlik"
- HDP Milletvekili Dilek Öcalan Gözaltına Alındı
- Savaş Riyad'a Dayandı
- Yeni KHK Yayımlandı: 4 Bin 464 Kişi Kamu Görevinden Çıkarıldı
- CHP’den Sonra HDP'den de İlginç Bir Hayır Sloganı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim