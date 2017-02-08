Konya’dan Suriye’ye 8 Tır Yardım

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08.02.2017 19:21
Konya’dan Suriye’ye 8 Tır Yardım
Konya İHH 8 tır insani yardımı Suriye’ye gönderdi.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği, Halep’te katliamdan kaçarak evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilere yardım çalışmalarını sürdürüyor. “Bu koliler kardeşlik taşıyor” kampanyası ile hazırlanan 8 TIR insani yardım malzemesi Suriyeli mülteciler için yola çıktı.

İdlip’te güvenli bölgelerde İHH tarafından kurulan çadır kentlere yerleştirilen mülteciler için yardım çalışmaları devam ediyor.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Büsan Sanayisi'nde düzenlenen uğurlama töreninde, savaş mağduru Suriye halkına yardımların sürdüğünü söyledi.

Suriyelilerin acılarının henüz dinmediğini dile getiren Uysal, şunları söyledi:

"Bugün 4 tanesinde un, diğerlerinde ise gıda kolilerinin bulunduğu 8 tır insani yardım malzemesi Suriye Halep’te katliamdan kurtulan kardeşlerimiz için yola çıkarıyoruz. Bugün gönderdiğimiz yardımlar ağırlıklı olarak Türkmen kardeşlerimize gidiyor. İHH olarak Suriye savaşının başladığı günden beri Konyalı kardeşlerimizin destekleriyle 300 tır insani yardım malzemesini Suriyelilere ulaştırdık. Türkiye genelinde ise gönderdiğimiz tır sayısı 11 bini aşmış durumda. Bölgemizi karıştıran hainlerin etkisiyle büyük bir kıyım yaşanmaktadır. Onların yıkma iradesi varsa bizim de kurma irademiz var. İlk günkü hassasiyetle insanların yardım etmesini bekliyoruz."

Yardım tırları konuşmanın ardından, dualar eşliğinde Suriye İdlip’e doğru hareket etti.

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