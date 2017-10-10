Konya’dan Mustafa Aşıran Kardeşimiz Vefat Etti

Mustafa Aşıran Hoca, 1990’lı yıllarda Bartın İmam Hatip’te öğretmenlik yapan, davet şahitlik ve ümmet bilincine sahip öğrencileri ve aileleri tarafından da sevilen bir kardeşimizdi.

Birçok öğrencinin İslami kimlik kazanması ve üniversiteye girmesine vesile olan Mustafa Aşiran Hoca, memleketi Konya’da vefat etti.

Mustafa Aşiran Hoca’ya Rabbimizden af ve mağfiret, ailesi ve dava arkadaşları için sabr-ı cemil niyaz ederiz.

Mustafa Aşiran Hoca’nın cenazesi bugün Hacı FettahCamii’nde kılınacak ikindi namazı sonrası defnedilecektir.