Konya’da Suriyelilerin Ev ve İşyerlerine Saldırı

Konya'da kalabalık bir grup taş ve sopalarla mahalledeki Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırdı. 20 ev ve iş yerine zarar veren kalabalık, polisin gelmesi ile dağıldı. Olaylarda 1 Suriyeli başına aldığı darbe ile hafif yaralandı.

Ajansların geçtiği haberlere göre Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede oturan yaklaşık 200 kişi, bir araya gelip mahalledeki Suriyelilere ait ev ve işyerlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kalabalık yaklaşık 20 ev ve işyerine zarar verdi. Suriye uyruklu bir kişi de başına aldığı darbe sonucu yaralandı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle grup, sokak aralarına kaçarak dağıldı. Mahallede yoğun güvenlik önlemi alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.