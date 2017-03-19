Konya’da “Şiirimizde Ortadoğu” Konuşuldu

Temmuz ve Haksöz dergileri yazarı şair Ali Emre, Konya’da Türkiye Yazarlar Birliği’nin konuğu oldu.

HALİL İNCEKARA / HAKSÖZ-HABER

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesinin düzenlediği 2017 bilimsel ve kültürel etkinliklerin dördüncüsü, 18 Mart 2017 Cumartesi günü Konya İl Halk Kütüphanesi’nde “Şiirimizde Ortadoğu” başlıklı toplantı ile Temmuz dergisi genel yayın yönetmeni Ali Emre’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programa ilgi oldukça yoğundu.

Moderatör şair Ömer Korkmaz’ın sorduğu sorulara şair yazar Ali Emre’nin verdiği cevaplar programın formatını oluşturdu. Ali Emre öncelikle kendinden, okuma ve yazma sürecinden ve çıkardıkları dergilerden söz ederek konuşmasına başladı. Bu minvalde ‘Temmuz Dergisi’nden söz eden yazar, derginin yeterince sahiplenilmemesinden yakındı. Varlık dergisini alıp Temmuz dergisini almaktan korkan çekinen siyasileri-bürokratları eleştiren yazar Türkiye’de ve dünyada yaşanan-gelişen onca olaya karşı edebiyat-kültür alanında çok eksiklerimiz olduğundan bahsetti. Bu kadar olaya rağmen örneğin 15 Temmuzun, Suriye meselesinin, ‘Ortadoğu’da yaşanan acılarımız ve zaferlerimizin vd. sinema da tiyatro da makale de öykü de özetle kültür, sanat, edebiyatta ve medyada yeterince yer almamasından yakındı. 15 Temmuz’un üzerinden 8 aydan fazla zaman geçmesine rağmen Kültür Bakanlığı’nın ilgili bir kitap basmadığını, eğer böyle bir olay başka bir ülkede yaşansaydı o ülke, halkın direnişini anlatan kitaplar basıp ücretsiz olarak dağıtırdı, diye ekledi. Ali Emre, ayrıca modern edebiyatımızın yeterince sosyal ve politik olmadığının, dünyada ve ülkemizdeki değişimlerin edebiyatımızda hak ettiği değeri bulamadığının da altını çizdi. Gezicilerin çok kısa süren vandallıklarını bile şiire, öyküye, sinemaya vb. sanat ve edebiyat alanlarına aktarırken bizim şerefli direniş ve kazanımlarımıza dair bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda sanat ve edebiyat çalışmamızın olması düşündürücüdür, dedi. Bu noktada gençlerimize büyük işler düştüğünü belirtti. Esma Biltaci daha 13-14 yaşında iken Müslümanların sanat ve estetik alanında nasıl daha iyi bir yerde olması gerektiğinin kaygısını güderken, Abdulkadir Salih gibi bir şahsiyet varil bombaları altında canını verirken siz bunlarla ilgili bir şiire bir romana bir öyküye rastladınız mı sorusunu sorarak gençleri düşünmeye sevk etti.

Programa dinleyici olarak katılan AK Parti Konya milletvekili Av. Ahmet Sorgun programı çok beğendiğini, Ali Emre’nin bahsettiği meselelerin ve konuşmalarının kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti. Ali Emre’nin siyasi ve bürokratların örneğin Temmuz dergisine olan ilgisizliği eleştirisini haklı bulan Sorgun, bu durumun siyasi basiretsizlik olduğunu ifade eden cümlelerle değerlendirdi. Sorgun, daha sonra günün anısına şair ve yazar Ali Emre’ye Katılım Belgesini takdim ederek programdan ayrıldı.

Bir müddet daha devam eden program Ali Emre’nin gençlerle bire bir görüşmesi, onların sorularına cevap vermesi ve kitaplarını imzalaması ile sona erdi.