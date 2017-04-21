Konya’da  Pelikancı Cem Küçük Aleyhine Suç Duyurusunda Bulunuldu

Konya İHH tarafından son olarak Mavi Marmara yolcularına yaptığı hakaret ile gündeme gelen Pelikancı Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

17 Nisan 2017 tarihinde katıldığı bir televizyon programında Mavi Marmara şehit ve gazilerine hakaret eden Cem Küçük hakkında Mavi Marmara Şehit Aileleri, Mavi Marmara yolcuları ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Konya’da suç duyurusunda bulunuldu.

Konya Adalet Sarayı önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Konya İHH Başkanı Hasan Hüseyin Uysal “Mavi Marmara duruşuna ve şehitlerine, 15 Temmuz duruşuna ve şehitlerine dil uzatma cüreti ve hadsizliği bu yeni nesil zihnin çiğ pratiğidir.” dedi.

Mavi Marmara Sürekli Saldırıya Uğruyor

Uysal Konuşmasına şöyle devam etti:

“İsrail’i otorite olarak tanımayıp işgalci gören, Gazze’yi özgür topraklar olarak tanıyıp ablukanın da ambargonun da tamamen kalkmasını savunan, dünyada İsrail’e karşı bir vicdan hareketini Anadolu’dan harekete geçiren Mavi Marmara, İsrail ve İsrailciler tarafından sürekli saldırıya uğramaktadır.”

Mavi Marmara Bu Ülkenin Özüdür

Mavi Marmara davasının unutturulmaya çalışıldığı dile getiren Uysal “Mavi Marmara’nın insani, vicdani duruşu hiç değişmeyecek ve unutulmayacaktır. Onların anlayamadığı “kurtulunması gereken İslamcılık” diye tarif ettikleri, bu ülkenin bu halkın bu toprakların özüdür.”

Filistin Davası Şehadetin Göze Alındığı bir Davadır

“Bu ülkede ne askeri darbeye gerekçe edilen “Kudüs Yürüyüşü”, ne “one minute” ne de “Mavi Marmara” unutulur. “Bu İslamcıları tasfiye et” çağrısı yapanlar, medet umdukları kişilerin de “İslamcı” olduğunu, 40 yılı aşkındır Filistin halkının yanında, Özgür Kudüs için, İsrail’e karşı birlikte bir yürüyüş içerisinde olduğumuzu bilmez ve anlayamaz. Çünkü “İsrail savunuculuğu” taşeronlara ihale edilebilir ama “Filistin Davası” şehadetin göze alındığı bir gönül davası, bir hayat biçimidir.”

Konuşmanın ardından Mavi Marmara şehit yakınları, gazileri ve şikayetçi olan diğer kişiler adliyede suç duyurusunda bulundu.



