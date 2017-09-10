Konya'da İmam Hatip Lisesi ve Kız Öğrenci Yurdunda Yangın

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bitişiğindeki kız yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hem yurdun içerisinden hem de dışarıdan müdahale etmesine rağmen yangın kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki okulun çatısına sıçradı.

Merkez ilçe itfaiye ekiplerinden takviyenin gelmesiyle yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisine, hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.