Kontrollü Darbe, Kontrolsüz Kemalist Kadrolar
Kenan Alpay'ın yorumu:
Dün Ankara’da Meclis’in Dikmen kapısının önünde anayasa değişiklik teklifini protesto etmek üzere bir grup basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirdi. Anayasa değişikliği çalışmalarını “Cumhuriyet'in kurucu değerlerine yapılan bir saldırı” olarak gören grup temsilcileri AK Parti ve MHP tarafından yürütülen mevcut çalışmanın gerçek bir başkanlık sistemi olmadığını da ileri sürerek itirazını kuvvetlendirmek istiyordu. Bu da bir görüştür beğenmeyenler olsa bile.
Demokratik Kitle Örgütleri ortak imzasıyla ortaya konan eylemi müstakil zannedip meseleyi destek için gelen birkaç CHP milletvekilinden ibaret görmek yanlış olur. Çünkü eylem örgütleriyle, söylemiyle, ruhuyla, koruma ve kollamaya azmettiği Kemalist mantığıyla tam bir CHP projesi olarak teşekkül etmiş durumda. Bu hususu da çok problem etmeyelim, bu da bir siyaset tarzıdır. Demokratik Kitle Örgütü imzasıyla Meclis’in kapısına dayananlar kimlerdir, hangi kesimleri temsil ediyor? Bazılarını değil tamamını isim isim zikredelim ki kendilerini “anayasa yapılması için gerekli olan toplumun tüm kesimlerinin ortak akıl ve kabulünü gerektirir” diyerek dayatanları yakından görelim.
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