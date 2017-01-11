Konjonktürel Kazanımlar ve İlkesel Çelişkiler Arasında Anayasa Değişikliği

Muhalefetin Anayasa değişikliğine cepheden savaş açması ‘İslami camia’yı otomatik biçimde savunma pozisyonuna itiyor. Oysa “tam yetkili, tek yetkili bir Cumhurbaşkanı” profili sadece güncel faydalar boyutuyla değil, ilkesel açıdan da tartışılmalı!

Rıdvan Kaya'nın Yorumu:

Türkiye’nin sabit gündem maddelerinden biri olan anayasa tartışması hararet kazanmış durumda. Değişiklik maddeleri Meclis genel kurulunda birbiri ardına kabul edilirken, MHP’nin de desteğiyle AK Parti iktidarınca hazırlananı düzenlemenin referanduma taşınması önünde bir engel kalmamış görünüyor.

Türkiye’de siyasi atmosferin her zaman sert olduğu bilinmekle beraber, anayasa değişikliği konusunun iktidar ve muhalefet arasında keskin kutuplaşma olgusunu daha da sertleştirdiği ortada. İktidar anayasa değişikliğinin Türkiye’nin bekası için tek yol olduğunu ve aksi durumda felaketin eşiğine gelineceğini söylerken, muhalefet bu düzenlemeyle ülkenin bölünmesinin, parçalanmasının kaçınılmaz olduğunu iddia edebiliyor.

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