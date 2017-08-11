Kongo'daki Şiddet Olaylarında 27 Ölü

İnsan Hakları İzleme örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hafta başında çıkan çatışmalarda en az 27 kişinin öldüğünü bildirdi.

İnsan Hakları İzleme örgütünün hazırladığı raporda, "Başkent Kinşasa ve ülkenin güneybatısındaki bazı bölgelerde hafta başında yaşanan çatışmalarda en az 27 kişi yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

Raporda, Bundu Dia Kongo (BDK) silahlı grubuyla çatışan güvenlik güçlerinin olay yerinde sivillerin bulunmasına rağmen gerçek mermi kullandığı ve başkentteki çatışmalarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Emniyet yetkilileri, hafta başında başkentte çıkan çatışmalarda 8 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Yetkililer, daha sonra çatışmada yer almakla suçlanan 31 militanın gözaltına alındığını kaydetmişti.

Ülkenin batısındaki Kongo Central bölgesinin eski milletvekili ve BDK hareketinin lideri Ne Mwanda Nsemi haziranda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni sömürmeye çalışmakla suçladığı Ruandalılar ile Ruandalı olduğunu ileri sürdüğü Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın, 7 Ağustos'a kadar ülkeyi terk etmesi gerektiğini aksi halde halkı ayaklanmaya çağıracağını belirtmişti.

Nsemi, Kabila'ya hakaret ve halkı isyana teşvik suçlamasıyla mart ayında tutuklanmış ancak tutulduğu hapishaneden mayıs ayında firar etmişti.