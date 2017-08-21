Kongo’daki Heyelanda Ölü Sayısı 200’ü Aştı!
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde geçen hafta meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısının 200’ü aştığı bildirildi.
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ituri eyaletinin yetkililerinden Pacifique Keita, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Tara kentinde geçen hafta yaşanan heyelanda göçük altında kalanları bulmak için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirtti.
Felakette 200’den fazla kişinin öldüğünü kaydeden Keita, heyelandan sonra bölgede salgın hastalıkların yayılmaması için dezenfeksiyon çalışmalarının yapılacağını söyledi.
Etiketler : kongo demokratik cumhuriyeti, heyelan
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