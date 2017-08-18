Kongo’da Hükümet İstifa Etti
Başbakan Mouamba, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.
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Kongo Cumhuriyeti'nde hükümetin istifa ettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Clement Mouamba'nın hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'ya sunduğu duyuruldu.
Açıklamada, yeni hükümetin ne zaman kurulacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Hükümetin, ülkenin en önemli gelir kaynaklarından petrol fiyatındaki düşüşün yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle görevi bırakmak zorunda kaldığı belirtiliyor.
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