Komutanlarını Öldürüp Taliban’a Katıldılar!

Geçtiğimiz günlerde Afganistan’ın güneyinde yer alan Nimruz vilayetinde ABD destekli Kâbil yönetimine bağlı 5 asker, mensubu oldukları merkezdeki komutanı öldürdükten sonra silahları ve bir araçla beraber Taliban’ın kontrolündeki bölgeye geçti.

Mepa News’ta yer alan habere göre, yerel kaynaklar, düzenlenen saldırının Taliban’ın içeriden gerçekleştirdiği bir operasyon olma ihtimali üzerinde duruyorlar.

Taliban’dan Açıklama

Olayın gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra Taliban sözcüsü yaptığı bir açıklamayla Nimruz vilayetinde 5 askerin merkezdeki komutanlarını öldürdükten sonra kendilerine katıldığını açıkladı.

Sözcü ayrıca kendilerine katılan 5 askerin görüntülerini kamuoyu ile de paylaştı.

Araç ve Silahlarıyla Taliban’a Katıldılar

Askeri merkezdeki komutanlarını öldürdükten sonra Taliban saflarına katılan askerlerin olduğu görüntülerde, askerlerin silahları ve bir Ranger aracın da olduğu görülüyor.

Taliban ile İletişim Hâlindeydiler

Yerel kaynaklar, askerlerin bir süredir bölgedeki Taliban güçleri ile telsiz ve telefon iletişimi kurduklarını belirtiyor.

Afganistan’da Taliban ile Kâbil yönetimine bağlı güçler arasında sürekli telsiz görüşmelerinin yapıldığını aktaran kaynaklar, yapılan bu telsiz görüşmelerinde Taliban’ın yerli unsurlara sürekli teslim olmaları yönünde telkinde bulunduğunu ifade ediyor.