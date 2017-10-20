Komploculuk Giderek Yayılıyor ve Toplumu Ele Geçiriyor!

Coşkulu Komplo, Çaresiz Makuliyet

Mustafa Karaalioğlu / Karar

Siyasi, diplomatik, ekonomik veya sosyal bir meselede tartışma daha ikinci raundda “ihanet” “uşaklık” veya son dönemin moda yaftalamasıyla “kritpo” laflarına ulaşmışsa orada büyük bir kaybı örtbas var demektir. Veya, bir gerçek gizleniyordur. Bilindiği gibi Türkiye’de bu bahislerde yapılan bütün tartışmaların vardığı yer de bu kavramlardır. Hayali düşmanlara, adresi belirsiz karanlık hayaletlere öfke yetmez bir de içeride göze kestirilene hücum başlar.

Kim biraz sükunet, bir dirhem analiz, biraz akıl tavsiye edecek olursa; peşinen o karanlık düşmanların yerli uzantısı sıfatını alnında bulur.

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Yaftacıların sınırsız bir komplo evreninde dilediğini iddia etmek, dilediğini dilediği yere oturtmak, tarihi işine geldiği yerinden başlatmak, coğrafyayı canını çektiği yerden hizalamak gibi sınırsız imtiyazları vardır. Her yazıyı, her konuşmayı istediği yerden alıp, istediği paranteze koyabilir; kim ne diyecek? Aynı vak’a için “Dünyada bunun bir örneği yok” da der, “Dünyada bunun çok örneği var” da… Sözgelimi, ABD ve İngiltere’yi idare eden ve biz fanilerin hiçbir zaman anlayamayacağı kadar güçlü olan akla lanet ederken olmadık anlamlar yükleyebilir. Tam tersine fırsat bulduğunda bu iki ülkeyle iyi ilişkileri kutsamak gibi bir yere de savrulabilir. Sebep sonuç ilişkisi gereksizdir zira dünya zaten olağanüstü güçlerin olağanüstü bir enerjiyle yapıp ettikleri üzerinde dönmektedir ve bu yapıp etmeler her zaman netice almaktadır.

Komplo teorisinin yanılma şansı yoktur. Başta iddia edilen netice çıkmayacak olursa ya karanlık güçler son dakikada hedefi değiştirmiştir ya da zaten daha en baştan aslında bunu hedeflemişlerdir de bizim haberimiz yoktur. ABD ve Batı’yı da aşan derin yapılar öyle maharetli, öyle ileri zeka sahibi güçlerdir ki yazı da gelse tura da gelse hep kazanırlar. Paralarının iki tarafı da aynıdır… Trump ABD Başkanı olamasa derin yapılar öyle istemiştir; olunca da zaten bütün plan istemiyor gibi görünerek O’nu başkan yapmaktır.

Çaresiz kalırsınız…

Komplocunun tutarlı olmak gibi bir derdi de sorumluluğu da yoktur. Ancak, hainler, kriptolar, uşaklar, yerli uzantılar tutarlı olurlar. Zaten onların kimler olduğu da tutarlılıkları sayesinde anlaşılır. Kim, umutsuz bir çabayla biraz mantıklı konuşmaya gayret ediyorsa bilinsin ki o aslında birileri adına konuşuyordur ve hainin ta kendisidir. Ona dikkat etmek gerekir!

Komplocu hakikati öğütürken, yazılıp çizilmiş gerçek planları da un ufak eder. Bilhassa, yarın diye bir derdi yoktur. Ülke avantaj kaybetmiş, çıkarları telafi edilemez şekilde bozulmuş veya bir sarmala mahkum olmuş; onlara bakmaz. Ülke kaybederse de “Ben zaten bu gidişle kaybederiz” demiştim, diyerek su üstüne çıkmak da onun maharetidir. Zihin dünyasında, “Ne oldu da bu hale geldik” diye bir soru yoktur. Her şey kötü olacaktır zira, çok acayip karanlık güçler etrafta kol gezmekte ve bütün fırsatları değerlendirmektedir.

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Hasılı… Kahvehane köşelerinde yahut en fazla isimsiz internet sitelerinde revaç bulacak zırvalar ana akım olmuş, koşar adım ilerlemektedir.

Yaftasız, komplosuz, slogansız konuşmak zor, tatsız ve sıkıcı bir iş olmuştur. Gele gele geldiğimiz yer de bundan ibarettir. Makuliyet çaresiz kalmıştır.