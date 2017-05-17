Komplocu Atmosfer Toplumun Akıl Sağlığını Tehdit Ediyor!
Paranoyak yaklaşımların ve komplocu eğilimlerin tavan yaptığı Türkiye’de kimi vatandaşların durumdan vazife çıkarma işgüzarlığı pes dedirtiyor!
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Haksöz Haber
Aşağıda İstanbul’un Şişli ilçesinde bir mahalle muhtarının mahalle sakinlerinin cep telefonlarına gönderdiği SMS metni yer alıyor.
Saçma sapan teorilerin, akıl almaz iddiaların cirit attığı bir vasatta gelinen yer “bu kadarı da olmaz” ifadesini literatürden çıkartacak gibi duruyor:
“DUYURU!
KAPI KAPI DOLAŞIP iLAÇ FiRMASINDAN GELDiKLERiNi SÖYLEYiP ÜCRETSiZ KAN ŞEKERi ÖLÇMEK iSTEYENLERDEN UZAK DURUN. ÇÜNKÜ DAEŞ ÜYELERi AIDS HASTALIĞI BULAŞTIRIYOR.
BiLGiLERiNiZE SUNARIM.
19 MAYIS MAHALLE MUHTARI
MEHMET AKiF DURSUN”
Etiketler : komploculuk, ışid, akıl sağlığı
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