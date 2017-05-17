Komplocu Atmosfer Toplumun Akıl Sağlığını Tehdit Ediyor!

Haksöz Haber

Aşağıda İstanbul’un Şişli ilçesinde bir mahalle muhtarının mahalle sakinlerinin cep telefonlarına gönderdiği SMS metni yer alıyor.

Saçma sapan teorilerin, akıl almaz iddiaların cirit attığı bir vasatta gelinen yer “bu kadarı da olmaz” ifadesini literatürden çıkartacak gibi duruyor:

“DUYURU!

KAPI KAPI DOLAŞIP iLAÇ FiRMASINDAN GELDiKLERiNi SÖYLEYiP ÜCRETSiZ KAN ŞEKERi ÖLÇMEK iSTEYENLERDEN UZAK DURUN. ÇÜNKÜ DAEŞ ÜYELERi AIDS HASTALIĞI BULAŞTIRIYOR.

BiLGiLERiNiZE SUNARIM.

19 MAYIS MAHALLE MUHTARI

MEHMET AKiF DURSUN”