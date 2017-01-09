Komisyon, 15 Temmuz'daki İstihbarat Trafiği Tartışmalarına Son Noktayı Koydu
Meclis Darbe Komisyonu, 15 Temmuz kalkışması öncesi MİT ve Genelkurmay’da yaşananları dakika dakika kağıda dökerek tartışmalara son noktayı koydu.
FETÖ’nün ihanet kalkışmasını tüm yönleri ile mercek altına alan Meclis Komisyonu, MİT’e ilk ihbarın yapıldığı 15 Temmuz saat 14.45’ten, darbecilerin tamamen etkisiz hale getirildiği 17 Temmuz Pazartesi gününe kadar yaşananların kronolojisini çıkardı. Akşam'da yer alan habere göre; Komisyon’un son rütuşları yapılan taslak raporunda yer alan kronolojide, Kara Havacılık Okulu Komutanlığı’nda görevli pilot Binbaşı’nın MİT’e yaptığı ihbarın ardından, Genelkurmay Karargahı’na giden Mit Müsteşarı Hakan Fidan’ın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile yaptığı toplantının her dakikası ayrıntıları ile yer aldı. 14.45’da başlayıp, Hakan Fidan’ın Genelkurmay'dan ayrıldığı 20.30’a kadar geçen, 5 saat 45 dakikalık kritik sürecin dakika dakika ayrıntıları şöyle:
İLK İHBAR GELDİ
14:45: Kara Havacılık Okul Komutanlığında görevli bir pilot Binbaşının MİT’e gelerek saat 03:00’da üç adet helikopterin MİT Müsteşarının evine saldıracağı ve Müsteşar Hakan Fidan’ın kaçırılacağına dair ihbarda bulunuyor.
MİT'te sorgu
15:05: Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda görevli Pilot Binbaşının ilk sorgusu başlıyor. Değerlendirme sonrası MİT harekete geçiyor.
FİDAN KARARGAH’TA
16:03: MİT Müsteşar yardımcısı Genelkurmay Başkanlığı'na gidiyor.
16:30: MİT Müsteşarı Hakan Fidan Genelkurmay Başkanlığı'na gidiyor. Genelkurmay 2. Başkanını gelen ihbar konusunda detaylı olarak bilgilendiriyor.
Karargahta toplantı
18:00: Genelkurmay Karargahında; MİT Müsteşarı ile toplantı yapılıyor, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler katılımıyla verilen bilgi değerlendiriliyor ve alınması gereken tedbirler belirleniyor.
Hava sahası kapatıldı
19:00: Verilen ilk emirlerin ardından Genelkurmay Başkanlığı’ndaki toplantıya devam ediliyor.
19:20: Genelkurmay Başkanlığı’nın, tüm ülke sahasının uçuşa kapatıldığı emriri yayınlanıyor.
20:30: MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanlığından ayrılıyor.
Tüm orduya talimatlar gönderildi
Komutanların toplantısının ardından tüm birimlere kalkışmayı önlemek için talimat gönderildi.
18:30: Genelkurmay tüm birimlere talimat veriyor ve tüm ülke sahasının uçuşa kapatıldığı ve hiçbir askeri uçağın kaldırılmaması, kışlalardan hiçbir askeri aracın çıkmaması yönünde aşağıdaki emirler veriliyor:
- Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi Amiri Tuğgeneral İlhan Kırtıl aranarak, Türk hava sahasında ikinci bir emre kadar hiçbir askeri hava aracının (uçak, helikopter vs.) havalanmaması, havada bulunanların derhal üslerine dönmesi,
- Kara Havacılık Komutanlığı'na gidilerek orada bulunan personel konuları ve hava araçlarının uçmaması dahil gereken her türlü tedbirin alınması,
- Etimesgut’taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na gidilerek tank ve zırhlı araçlar başta olmak üzere tüm araçların hareketlerinin durdurulması ve hiçbir şekilde dışarı çıkmamaları yönünde gereken tedbirlerin alınması,
- Ayrıca Genelkurmay 2. Başkanı tarafından da; Genelkurmay Başkanı’nın emriyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi aranmış ve tüm hava araçlarının uçuşlarının durdurulması talimatı verilmiştir.
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