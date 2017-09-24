Komel: Referandumda Oyumuz 'Evet'

Komel, yaptığı yazılı açıklamayla, bağımsızlık referandumunu destekleyeceklerini ve oylarının 'Evet' olacağını kaydetti.

Açıklamada, “Samimi her Kürt, 'Bağımsız devlet istiyor musunuz?' sorusuna şüphesiz 'evet' yanıtını verir” ifadelerine yer verilerek, Kürdistan halkının da dünyadaki bütün haklar gibi kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Komel’in, bağımsız Kürdistan'a doğru adım atılması yönünde 6 Nisan 2014'te bir takım önerilerde bulunduğu ancak herhangi bir yanıt alamadığı da ifade edildi.

Komel ve Değişim (Goran) Hareketi, daha önce referandumun ertelenmesi için birkaç kez talepte bulunmuştu.