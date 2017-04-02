Kolombiya'daki Sel Felâketinde Ölü Sayısı 200’ü Geçti

Kolombiya'nın Putumayo yönetim bölgesinde meydana gelen sel felâketinde ölü sayısı 200'ü geçti.

Kolombiya'nın güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun başkenti Mocoa'yı vuran sel felâketinde en az 200 kişi hayatını kaybetti. Kolombiya Kızıl Haçı'nın açıkladığı rakamlara göre, afet bölgesi ilân edilen kentte halen 220 Kolombiyalıya ulaşılamıyor. 202 kişinin yaralandığı felâketten 300'ün üzerinde ailenin etkilendiği de ifade edildi.

Felâketin, bölgenin normalde 10 günde alabileceği yağmurun bir gecede yağmasıyla ortaya çıktığı değerlendirmelerine yer verilirken, yaralıların kuzeydeki Huila yönetim bölgesinin başkenti Neiva'ya taşındığı aktarıldı.

Bu arada yerel basına konuşan bazı afetzedeler, sel gelmeden birkaç dakika önce uyarı sirenlerinin çaldığını anlattı.

Kolombiya'nın güneyindeki Mocoa şehrinde gece aniden bastıran yağmur Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin taşmasına neden olmuş, sel 17 mahalleyi sular altında bırakmıştı.

Kaynak: Reuters, AA