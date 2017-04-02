Kolombiya'daki Sel Felâketinde Ölü Sayısı 200’ü Geçti

»Ana Sayfa»Dünya
02.04.2017 12:20
Kolombiya'daki Sel Felâketinde Ölü Sayısı 200’ü Geçti
Kolombiya'nın Putumayo yönetim bölgesinde meydana gelen sel felâketinde ölü sayısı 200'ü geçti.

Kolombiya'nın güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun başkenti Mocoa'yı vuran sel felâketinde en az 200 kişi hayatını kaybetti. Kolombiya Kızıl Haçı'nın açıkladığı rakamlara göre, afet bölgesi ilân edilen kentte halen 220 Kolombiyalıya ulaşılamıyor. 202 kişinin yaralandığı felâketten 300'ün üzerinde ailenin etkilendiği de ifade edildi.

Felâketin, bölgenin normalde 10 günde alabileceği yağmurun bir gecede yağmasıyla ortaya çıktığı değerlendirmelerine yer verilirken, yaralıların kuzeydeki Huila yönetim bölgesinin başkenti Neiva'ya taşındığı aktarıldı.

Bu arada yerel basına konuşan bazı afetzedeler, sel gelmeden birkaç dakika önce uyarı sirenlerinin çaldığını anlattı.

Kolombiya'nın güneyindeki Mocoa şehrinde gece aniden bastıran yağmur Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin taşmasına neden olmuş, sel 17 mahalleyi sular altında bırakmıştı.

Kaynak: Reuters, AA

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • AB, Sığınmacılar İçin Sözünün Üçte Birini Bile Tutmadı01 Nisan 2017 Cumartesi 09:49
  • İşgalci İsrail’e BM'den Kınama, ABD’den Çekince01 Nisan 2017 Cumartesi 09:42
  • ABD NATO Müttefiklerine İki Ay Süre Verdi01 Nisan 2017 Cumartesi 08:26
  • ABD 6 Yıllık Siyasetini İtiraf Etti: Esed’i Devirme Hedefimiz Yok!01 Nisan 2017 Cumartesi 00:15
  • İnek Öldürmek Müebbetle Cezalandırılacak31 Mart 2017 Cuma 21:11
  • ABD Başkanı Trump, Kızını Danışmanı Olarak Atadı!31 Mart 2017 Cuma 12:41
  • FARC, BM’ye 400 Silah Daha Teslim Edecek31 Mart 2017 Cuma 07:59
  • Venezuela'da Parlamentonun Yetkilerine El Konuldu30 Mart 2017 Perşembe 17:42
  • ABD’de 11 Günde 8 Kişi İdam Edilecek30 Mart 2017 Perşembe 15:50
  • İngiltere’de Gıda Sektörüne “Şekeri Azalt” Çağrısı30 Mart 2017 Perşembe 14:55
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Rus Tipi Müzakere
    Rus Tipi Müzakere
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim