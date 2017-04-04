Kolombiya’daki Sel Felaketi: Can Kaybı Sayısı 273’e Yükseldi

Kolombiya’nın Mocoa kentindeki sel felaketinde 273 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Mocoa kentindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 273’e yükseldiğini duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, Santos, şehir merkezindeki kriz masasında yetkililerle yaptığı toplantının ardından, basın mensuplarına kentteki son durumu aktardı.

Hayatını kaybeden 273 kişiden 193’ünün kimliklerinin belirlendiğini kaydeden Santos, şu ana kadar 100 cenazenin de ailelerine teslim edildiğini söyledi.

Santos, toplam 262 yaralıdan 70’inin Mocoa dışındaki hastanelere nakledildiğini ve 27 yaralının da hâlen şehirdeki hastanede tedavi gördüğünü belirtti.