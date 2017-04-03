Kolombiya’daki Sel Felaketi: Can Kaybı Sayısı 250’yi Geçti

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkenin güneybatısındaki Putumayo yönetim bölgesinde meydana gelen sel ve heyelan felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 254’e yükseldiğini açıkladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanlar sebebiyle Mocoa kentinde bazı mahallelerin yok olduğunu, göçük altından şimdiye kadar 254 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, yaşamını yitirenler arasında 44 çocuğun bulunduğuna işaret eden Santos, binden fazla asker ve polisin katılımıyla bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Göçük altındaki son kişi çıkarılana kadar çalışmaların devam edeceğine dikkat çeken Santos, Mocoa’yı tekrar inşa etmek için yatırım yapılacağına söz verdi.

Kolombiya Kızılhaçı, felaket sırasında birbirini kaybeden aile üyelerine yardımcı olduklarını, bölgeye gönderilen gıda yardımının da dağıtıldığını açıkladı.

Şiddetli yağış ve yolların heyelan nedeniyle kapalı olması, arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Bölgeye elektrik de verilemiyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin taşmasına neden olmuş ve cumartesi günü erken saatlerde meydana gelen heyelanlar, Mocoa kentindeki bazı mahallelerin haritadan silinmesine yol açmıştı.

Ekvador ve Peru sınırında yer alan Putumayo yönetim bölgesinin başkenti olan Mocoa’da 45 bin kişi yaşıyor.