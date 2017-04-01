Kolombiya’da Toprak Kayması: En Az 92 Kişi Hayatını Kaybetti

Kolombiya’da gerçekleşen toprak kayması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 92 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya’nın güneybatısındaki Putumayo bölgesinde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yapan Kızıl Haç, ilk belirlemelere göre 92 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

200 Kişi Yaralı, Çok Sayıda Kayıp Var

Sputnik’te yer alan habere göre, yetkililer, 200’den fazla kişinin yaralandığını, birçok kişinin de toprak kayması nedeniyle kayıp olarak bildirildiğini kaydetti.

Gece saatlerinde başlayıp saatlerce devam eden sağanak yağış nedeniyle nehirlerin taşması sonucu evlerin çamur altında kaldığı bildirildi.

Putumayo bölgesine giden Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, facia nedeniyle askerlerin bölgede konuşlandırıldığını açıkladı.

Elektrik ve Su Temin Edilemiyor

Putumayo bölgesinin başkenti Mocoa’nın Belediye Başkanı Jose Antonio Sanchez, bir radyoya yaptığı açıklamada bölgenin tamamında elektrik ve su temin edilemediğini kaydetti.

Ülkedeki meteoroloji yetkililerine göre, geçen mart ayı, Kolombiya’da 2011’den bu yana en fazla yağış kayıtlarının alındığı yıl oldu.