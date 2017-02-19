Kolombiya’da Son FARC Üyeleri de Silah Bıraktı
Kolombiya’da 52 yıl süren savaştan sonra imzalanan barış anlaşmasının uygulanmasında bir adım daha atıldı.
Euro News’ta yer alan habere göre, son 300 FARC üyesi de silahlarını teslim etti. Böylece yaklaşık olarak 6 bin 900 kişilik silahlı grup tümüyle silah bırakmış oldu.
FARC üyeleri ülkenin 26 farklı noktasında toplandı ve silah tesliminden sonraki aşamaya geçildi.
Sırada FARC’ın siyâsî mücadele veren bir gruba dönüşmesi ve silah bırakan üyelerin de sosyal hayata kazandırılması bulunuyor.
Juan Manuel Santos yönetimi referandumda hayır kararı çıkmasına karşın 24 Kasım’da FARC örgütüyle barış anlaşması yapmıştı.
Kolombiya hükümetiyle FARC ancak 52 yıllık bir savaşta 60 bin kişinin kaybolması ve 260 bin kişinin ölümünün ardından barış anlaşması imzalayabildi.
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