Kolombiya’da Sel Felaketi: 154 Kişi Hayatını Kaybetti
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, sel felaketinin meydana geldiği Putumayo vilayetinin merkezi Mocoa’da yetkililerle bir araya gelmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mocoa şehrinin afet bölgesi ilan edildiğini ve felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 154’e ulaştığını söyledi.
AA’da yer alan habere göre, kayıp sayısının hâlâ tam belirlenemediği felakette yaklaşık 200 kişinin de yaralandığını belirten Santos, Kolombiya Silahlı Kuvvetleri’nin 2 binden fazla asker, 4 helikopter ve 5 uçakla arama kurtarma ve yardım çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.
Santos, çevredeki şehirlerden sağlık desteğinin sağlanmaya başlandığını ifade ederek, Peru, Panama ve İspanya’ya destek açıklamalarından dolayı teşekkür etti.
Ayrıca Santos, bölgedeki idarecilerle bir araya gelerek yardım planı hazırlayacaklarını bildirdi. İnsani yardım, yaralıların tedavisi ve hayatını kaybedenlerin cenazelerinin defnedilmesi için gerekli süreci başlatacaklarını açıklayan Santos, bölgede zarar gören altyapı hizmetlerinin de yeniden sağlanması için çalışıldığını vurguladı.
Kolombiya’nın güneyindeki Mocoa şehrinde gece aniden bastıran yağmurlar, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin taşmasına neden olmuş, 17 mahalle sular altında kalmıştı.
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Ülker Yayınlanan Reklamlar Tepki Görünce “Kumpas”a Sarıldı
- “Ucuz İnternet”in Fiyat Listesi Belli Oldu
- İmam Çocuklara Camide Eğitim Veriyor
- ‘Mâşerî Vicdan'ı Rahatsız Eden Yanlışlıklar Hemen Giderilemez mi?
- Kerkük'ü Kürdistan’a Katma Girişimi
- NATO'dan 'Ama'lı Türkiye Açıklaması
- Amerika’nın Ortadoğu Politikasında ‘Kürt Kartı’ Nereye Oturuyor?
- “Ortadoğu” Neresidir, Neden Önemlidir?
- Gazze Semalarında Görülen İnsansız Hava Uçakları Yeni Suikastların Habercisi mi?
- Abluka Altındaki Humusluların Tek Çaresi “Ölüm Yolu”
- Tatvan Özgür-Der’de ‘’Irak Kürdistan Bölgesindeki İslami Hareketler’’ Konuşuldu
- Ankara’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 39 Tutuklama
- Ülker Yayınlanan Reklamlar Tepki Görünce “Kumpas”a Sarıldı
- ABD 6 Yıllık Siyasetini İtiraf Etti: Esed’i Devirme Hedefimiz Yok!
- Yasin Börü Davasında Karar Bekleniyor
- İşgalci İsrail’e BM'den Kınama, ABD’den Çekince
- ABD NATO Müttefiklerine İki Ay Süre Verdi
- “Ucuz İnternet”in Fiyat Listesi Belli Oldu
- Amerika’nın Ortadoğu Politikasında ‘Kürt Kartı’ Nereye Oturuyor?
- Temmuz’un Nisan 2017 Sayısı Çıktı
- Hakan Albayrak’tan ‘Atatürk Yaşasaydı…’ Güzellemelerine Eleştiri
- Sabah Başlattıkları Açlık Grevini Akşam Bitirdiler
- FETÖ’nün Medya Ayağı Soruşturmasında 21 Kişiye Tahliye
- 15 Temmuz’da Kemalist Darbecilerin Rolü Bilerek Gizlendi mi?
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim