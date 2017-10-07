Kolombiya’da Madende Göçük: 6 Ölü
Kolombiya’nın batısındaki bir gümüş madeninde meydana gelen göçük sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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AA’nın Kolombiya basınına dayandırdığı haberine göre, ülkenin batısında yer alan Choco yönetim bölgesindeki Mungarra Nehri’nin yakınlarında bulunan madende aşırı yağışlar nedeniyle göçük meydana geldi.
Yetkililer, göçüğün ardından başlatılan arama çalışmalarında 4’ü kadın olmak üzere 6 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.
Ruhsatsız madende göçük sırasında kaç işçinin bulunduğu bilinmiyor.
Acil durum ilan edilen bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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