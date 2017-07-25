“Kolombiya’da Geçen Yıl Saatte 3 Kişi Soyuldu”

Latin Amerika’da 74 kentte, Kolombiya’da da 14 şehirde çalışma yürüten “Como Vamos” adlı kuruluş, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da “yaşam kalitesi” üzerine hazırladığı raporu yayımladı.

AA’da yer alan habere göre, raporda, Bogota’da 2016 yılında 40 bin 638 hırsızlık vakası görüldüğü belirtilirken, bunların 27 bin 204’ünü kapkaç, sokakta tehditle para alma gibi suçların oluşturduğu kaydedildi.

Bu çerçevede geçen yıl günde 75, saatte ise 3 kişi hırsızların hedefi oldu.

Rapora göre, yüzde 23’ü bıçak ya da çakı, yüzde 12’si ateşli silah, yüzde 14’ü ise çeşitli saldırı aletleri kullanan hırsızların yüzde 45’i nakit para, yüzde 35’i cep telefonu, yüzde 7’si ise bisiklet çaldı.

Bogota’da, bunun yanında geçen yıl 3 bin 435 ev, 2 bin 634 otomobil ile 3 bin 78 motosikletten hırsızlık yapıldı.

Raporun “Şiddetle” İlgili Kısmı

Öte yandan, raporun “cinsel şiddete” ilişkin verilerinin paylaşıldığı bölümünde, 8 milyondan fazla insanın yaşadığı Bogota’da, geçen yıl bu konuda 4 binden fazla şikâyet başvurusunun yapıldığı dikkat çekti.

Bu iddiayla günde ortalama 11 olayla karşılaşıldığı kaydedilen rapora göre, “cinsel şiddet” gören her 10 kişiden 8’i kadın oldu.

Raporda, çocuk ve ergenlik çağındaki bireylere yönelik “şiddete” de işaret edildi.