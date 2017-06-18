Kolombiya’da Bombalı Saldırı: 3 Ölü

Kolombiya’nın başkenti Bogota’daki bir alışveriş merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü.

AA’da yer alan habere göre, olayın gerçekleştiği alışveriş merkezindeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa, 9 kişinin yaralandığı olayın bir bombalı saldırı olduğunu söyledi.

Ölenler Fransa Vatandaşı

Yerel basın, alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinin olduğu bölümde meydana gelen patlamada 3 kadının öldüğünü ve ölenlerden birinin Fransa vatandaşı olduğunu belirtti.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı bölgede helikopter destekli arama çalışmaları sürerken, alışveriş merkezinin içindeki uzman ekipler, incelemelerine devam ediyor.

Saldırıyı ELN mi Gerçekleştirdi?

Bu arada, patlamanın ardından yerel basında saldırıyı Ulusal Kurtuluş Örgütü’nün (ELN) gerçekleştirmiş olabileceğine yönelik haberler çıkmıştı.

ELN’nin barış görüşmelerindeki müzakereci heyeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını ve örgütün bu saldırıyı gerçekleştirmediğini ifade etti.

Santos’tan Ulusal Birlik Çağrısı

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, bombalı saldırının düzenlendiği alışveriş merkezinde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Santos, “terörizm karşısında ulusal birlik” çağrısı yaparak, “Şimdi bütün Kolombiyalılar olarak kurbanlarla ve güvenlik güçleriyle dayanışma zamanıdır.” dedi.

Ulusal güvenlik konseyinin bugün toplanacağı bilgisini veren Devlet Başkanı Santos, toplantının ardından daha geniş kapsamlı bilgilendirmede bulunacaklarını söyledi.

Patlayıcının Amonyum Nitrat Olma İhtimali Var

Bogota’nın en işlek bölgesinde, Kolombiyalıların yoğun olarak tercih ettiği alışveriş merkezindeki patlamada kullanılan bombaya ilişkin de bilgi veren Santos, patlayıcının amonyum nitratla hazırlandığı ihtimali üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti.