Kolombiya'da Barış: Eski FARC Yöneticisi Serbest Bırakıldı

Kolombiya'da Özel Barış Mahkemesi, eski devlet başkanı adayı Ingrid Betancourt'un kaçırılması olayına karışan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) yöneticilerinden Alexander Farfan Suarez'in serbest bırakılmasına karar verdi.

Yerel basında çıkan haberlerde, eski devlet başkanı adayı Betancourt'un 2002'de kaçırılması olayına karışan ve "Enrique Gafas" ismiyle de bilinen Suarez'in, tutuklu kaldığı 9 yılın ardından başvurduğu Özel Barış Mahkemesi tarafından şartlı tahliye edildiği duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Kolombiya'da 2002 yılındaki devlet başkanlığı seçiminden önce kaçırılan ve aynı zamanda Fransız vatandaşlığı da bulunan Betancourt, FARC'ın elinde geçirdiği 6 yılın ardından Kolombiya ordusunun 2008'de düzenlediği "Şah Operasyonu" ile kurtarılmıştı.

Suarez, Betancourt'un ve aralarında 3 Amerikalı müteahhidin de bulunduğu 15 rehinenin kurtarıldığı operasyonda, FARC'ın diğer yöneticilerinden Gerardo Aguilar ile birlikte yakalanmış ve Suarez'in o süreçte Betancourt'un muhafızlığını yaptığı ortaya çıkmıştı.

Kolombiya Anayasa Mahkemesi, 2009 yılında aldığı kararla, ABD tarafından da istenen Suarez'in ülkeye gönderilmesine onay vermemişti.

Dönemin Savunma Bakanı olan Juan Manuel Santos'a devlet başkanlığına giden yolda büyük halk desteği kazandıran bu operasyon için Kolombiya ordusu örgüte sızmıştı.

Askerler, rehinelerin, FARC'ın 2011'de öldürülen o dönemdeki yöneticisi Alfonso Cano'ya götürüldüğünü söylemiş ve rehineleri Birleşmiş Milletlere ait gibi gösterilen 2 helikoptere bindirmeyi başarmıştı.