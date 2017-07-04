Kolombiya’da 320 FARC Mensubu Serbest Bırakıldı

Kolombiya’da, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) liderlerinden Rodrigo Granda, 320 FARC mensubunun hükümetle örgüt arasında yapılan barış anlaşması uyarınca uygulanan af yasasından yararlanarak serbest kaldığını söyledi.

AA’da yer alan habere göre, Granda, çok sayıda FARC mensubunun da af beklediğine işaret etti.

Açlık Grevi

Kolombiya Anayasa Mahkemesi mayıs ayında, örgüt mensuplarının af süreçlerinin hızlanması için kongrenin hazırladığı düzenlemenin bazı maddelerini iptal etmişti.

FARC liderlerinden Jesus Santrich, af yasasının, bütün FARC mensuplarına uygulanmayışı ve yasal düzenlemenin gecikmesi dolayısıyla bir hafta önce açlık grevine başlamış, cezaevlerindeki yaklaşık bin 500 örgüt mensubu da greve destek vermişti.

50 Yılın Ardından Barış

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran’da elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler’e (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas kentinin kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Lonodono katılmıştı.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, FARC mensuplarının toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart’ta geçilmişti. FARC, 17 Mart’ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması’na teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.

260 Bini Aşkın Can Kaybı

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya’da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.