Köln'de 'Sözde Ermeni Soykırım Anıtına' Onay

Köln Büyükşehir Belediyesi, Ermeni diasporasının bir mezarlıkta "sözde Ermeni soykırım anıtı" dikme talebine onay verdi.

Almanya'nın Köln Büyükşehir Belediyesi, Ermeni diasporasının bir mezarlıkta "sözde Ermeni soykırım anıtı" dikme talebine onay verdi.

Yaklaşık 100 bin Türk'ün yaşadığı Köln kentinde, 5 bin üyesi olan Ermeni cemaati anıt dikmek için 2015 yılında başvuruda bulunmuştu.

Müracatın önce belediyenin yeşil alanlar komisyonuna, sonra şikayet komisyonuna aktarıldığı, bunlardan çıkan olumlu sonucun ana komisyona aktarıldığı ve dün önerinin kabul edildiği bildirildi.

Komisyon Köln'deki Brück Lehmbacher Weg'deki belediyeye ait mezarlığa, Ermeni cemaatinin haç şeklinde taş anıt dikme ve sözde Ermeni soykırımının yazılması yönündeki talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Köln Türkleri Dayanışma ve İnisiyatif Platformu Sözcüsü Levent Taşkıran, söz konusu mezarlık önünde basın toplantısı düzenleyerek belediyenin almış olduğu karara tepki gösterdi.

32 dernekten oluşan inisiyatif ile iki yıldır bu konuyu takip ettiklerini ve belediyeyle sürekli temasta olmalarına rağmen görüşleri alınmadan böyle bir kararın çıktığını aktaran Taşkıran, "Yönetmeliğe göre bireysel anma dışında, bu şekilde siyasi ve toplumsal anma durumu mezarlık yönetmeliğine aykırı bir durum. 100 binden fazla Türk'ün yaşadığı bir şehirde böyle bir kararın alınması iç barışı bozacak bir adımdır. Kesinlikle bu kararı tanımıyoruz, bu kararı reddediyoruz ve bunu anti demokratik buluyoruz." dedi.

Taşkıran, belediyenin bu hatadan dönmesi için demokratik alanda mücadeleye ve Türk toplumu olarak her zaman toplumsal barışı savunmaya devam edeceklerini söyledi.

AA