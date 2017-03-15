Köln'de 'Sözde Ermeni Soykırım Anıtına' Onay

»Ana Sayfa»Dünya
15.03.2017 00:58
Köln'de 'Sözde Ermeni Soykırım Anıtına' Onay
Köln Büyükşehir Belediyesi, Ermeni diasporasının bir mezarlıkta "sözde Ermeni soykırım anıtı" dikme talebine onay verdi.

Almanya'nın Köln Büyükşehir Belediyesi, Ermeni diasporasının bir mezarlıkta "sözde Ermeni soykırım anıtı" dikme talebine onay verdi.

Yaklaşık 100 bin Türk'ün yaşadığı Köln kentinde, 5 bin üyesi olan Ermeni cemaati anıt dikmek için 2015 yılında başvuruda bulunmuştu.

Müracatın önce belediyenin yeşil alanlar komisyonuna, sonra şikayet komisyonuna aktarıldığı, bunlardan çıkan olumlu sonucun ana komisyona aktarıldığı ve dün önerinin kabul edildiği bildirildi.

Komisyon Köln'deki Brück Lehmbacher Weg'deki belediyeye ait mezarlığa, Ermeni cemaatinin haç şeklinde taş anıt dikme ve sözde Ermeni soykırımının yazılması yönündeki talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Köln Türkleri Dayanışma ve İnisiyatif Platformu Sözcüsü Levent Taşkıran, söz konusu mezarlık önünde basın toplantısı düzenleyerek belediyenin almış olduğu karara tepki gösterdi.

32 dernekten oluşan inisiyatif ile iki yıldır bu konuyu takip ettiklerini ve belediyeyle sürekli temasta olmalarına rağmen görüşleri alınmadan böyle bir kararın çıktığını aktaran Taşkıran, "Yönetmeliğe göre bireysel anma dışında, bu şekilde siyasi ve toplumsal anma durumu mezarlık yönetmeliğine aykırı bir durum. 100 binden fazla Türk'ün yaşadığı bir şehirde böyle bir kararın alınması iç barışı bozacak bir adımdır. Kesinlikle bu kararı tanımıyoruz, bu kararı reddediyoruz ve bunu anti demokratik buluyoruz." dedi.

Taşkıran, belediyenin bu hatadan dönmesi için demokratik alanda mücadeleye ve Türk toplumu olarak her zaman toplumsal barışı savunmaya devam edeceklerini söyledi.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “24 Milyon Amerikalı Sigortasını Kaybedebilir”14 Mart 2017 Salı 11:33
  • Hollanda’daki Seçimler Hakkında Bilinmesi Gerekenler14 Mart 2017 Salı 09:59
  • Almanya ve Fransa'dan Hollanda'ya Destek14 Mart 2017 Salı 09:50
  • MHP’nin Belçika’daki İki Toplantısı Engellendi!14 Mart 2017 Salı 07:51
  • Macaristan'da Sığınmacılar Açlık Grevine Başladı13 Mart 2017 Pazartesi 23:59
  • Brexit Yasa Tasarısındaki Değişikliklere Ret13 Mart 2017 Pazartesi 23:57
  • Irkçılık Girdabındaki Hollanda Seçime Gidiyor13 Mart 2017 Pazartesi 18:46
  • Almanya CSU'dan "İncirlikten Çekilelim" Teklifi13 Mart 2017 Pazartesi 14:31
  • Astana Görüşmelerine Yarın Devam Edilecek13 Mart 2017 Pazartesi 12:37
  • Hollanda, Londra'da Seçim Propagandası Yapmakta Beis Görmüyor12 Mart 2017 Pazar 22:17
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim