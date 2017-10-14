Kofi Annan’dan BMGK’ya Arakan Çağrısı!

Birleşmiş Milletler’in (BM) eski Genel Sekreteri ve Arakan Danışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Arakan’da yaşanan gelişmelerin kapalı oturumda görüşüldüğü toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AA’da yer alan habere göre, Arakan Danışma Komisyonu’nun raporu hakkında BMGK üyesi ülkeleri bilgilendirdiğini ve kısa vadede öncelikle şiddete son verilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve Arakanlı Müslümanların gönüllü ve onurlu bir şekilde köylerine dönmesinin sağlanması gerektiğini belirten Annan, şöyle devam etti:

“Bangladeş’e sığınan Arakanlıların kendilerini güvende hissetmediği sürece köylerine dönmeleri kolay olmayacak. Arakanlıların kamplara değil köylerine dönmesi gerek... BMGK’da Arakan konusunda alınacak bir kararda Myanmar hükümetine Arakanlı Müslümanların güvenli ve onurlu bir şekilde köylerine dönmelerini sağlayacak koşullar yaratılması için baskı yapılmalı.”

Annan, Myanmar hükümetinin Arakan’daki krizin çözülmesi durumunda ülkedeki diğer büyük sorunlara daha fazla zaman ayırma imkânı bulacağını vurguladı.

Myanmar’da yönetimde çift başlılık olduğuna ve bu durumun uygulamaların koordineli bir şekilde yerine getirilmesini zorlaştırdığına dikkat çeken Annan, bu nedenle hem Myanmar hükümeti hem de Myanmar ordusu ile çalışılması gerektiğini ifade etti.

Binlerce Müslüman Katledildi

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, Myanmar ordusu ve Budist çeteler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hâle getirildi.

On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hâlen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar’dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş’e geçiyor.