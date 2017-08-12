Kocaeli'deki FETÖ Operasyonunda 22 Gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY örgütünün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, bu sabah saatlerinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Faaliyetlerin ilkinde örgütün kriptolu haberleşme aracı "ByLock" programını kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarından hakkında yakalama kararı verilen 16 kişiden 11'i gözaltına alındı. Firari 5 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Diğer operasyon ise bir kısmı aktif çalışan, bir kısmı da önceden ihraç edilmiş ve şüpheli beyanlarıyla tespiti yapılan ve hakkında gözaltı kararı bulunan 11 polis ve 4 emniyet müdürünün yakalanması için yapıldı.

Şüphelilerden 3 emniyet müdürü ile 8 polis memuru gözaltına alındı. Firari durumdaki 4 kişinin yakalaması için çalışmalar sürüyor.