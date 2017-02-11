Kocaeli'de FETÖ Soruşturmasında 7 Tutuklama
Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, daha önce görevden uzaklaştırılan 9 öğretmenden 7'si tutuklandı, ikisine ise ev hapsi verildi.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen ve daha önce görevden uzaklaştırılan 10 öğretmenden, 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden biri kadın olmak üzere 7'si tutuklandı, iki kadın şüpheliye ise "elektronik kelepçe takılmak" suretiyle ev hapsi verildi.
Diğer şüphelinin, emniyetteki sorgusu sürüyor.
Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, dün daha önce görevden uzaklaştırılan 3'ü kadın olmak üzere 10 öğretmen gözaltına alınmıştı.
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