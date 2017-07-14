Kocaeli’de 15 Muvazzaf Askere Gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK’daki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, "silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 5 teğmen ve 13 astsubay hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Aralarında 1 binbaşı ve 1 astsubayın daha önceden ihraç edildiği, 20 kişinin ise halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aktif çalıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kocaeli merkezli, İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Erzurum, Niğde, Aydın, Şırnak, Sinop, Diyarbakır, Muğla, Malatya ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15'i muvazzaf askeri personel olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı. Firari 5 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.