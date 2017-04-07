Kocaeli Üniversitesi’nde İdlib İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Kocaeli Üniversitesi’nde birçok İslami camianın öğrenci birimini içinde barındıran KOÜ Mescid Birliği tarafından Cuma namazı çıkışında üniversite öğrencilerinin yoğun katılımıyla son günlerde Suriye’nin İdlib kentinde rejim tarafından kimyasal silahlarla katledilenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından öğrenciler İdlibli kardeşleri için dua ettiler.
İl genelinde süre gelen OHAL uygulaması kapsamında toplanma ve gösteri yürüyüşlerine genellikle izin verilmiyor. Valiliğin özel izni olmadan yapılmasına imkan bulunan eylem-etkinliklerde ise döviz-pankart gibi görsellerin taşınması sorun oluyor. KOÜ Mescid Birliği’nin eylemi de bu nedenle dövizsiz-pankartsız ve salt gıyabi cenaze namazı + dua formunda gerçekleştirdi.
Okunan duanın tam metni:
''Suriye'de Mart 2011'de başlayan savaş yedinci yılına girdi. Yüreğimiz sızlatan, endişelerimizi artıran acı haberler gelmeye devam ediyor. En son İdlib'in Han Şeyhun bölgesinde olanlar canımızı yaktı. Küresel güçlerin karar vericileri ölümlerin bombardımanla mı yoksa kimyasal saldırıyla mı olduğunu konuşuyorlar. Savaş haritasının editörleri klavye başında el değiştiren bölgelerin renk değişimiyle meşguller. Haber ajansları en sarsıcı fotoğraf karesini servis etmenin peşindedirler.
Çatışmalar devam ederken mabetler, meskenler, iş yerleri, okullar ve hastaneler yerle bir olmakta, şehirlerin alt yapıları çökmekte, tarihin izleri silinmekte ve şehirler tanınamaz hale gelmektedir.
Diğer taraftan milyonlarca insan yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmış, başkalarının vicdanına sığınmışlar, tüm dünyanın gözü önünde çaresizliğe terk edilmişlerdir.
Bütün bu yıkımın, zararın ve tarumar oluşun yanı sıra hepimizin canını yakan ve uykularını kaçıran masum sivillerin ve özellikle de çocukların ölüyor oluşudur.
Suriye savaşı son bir haftadır yeniden Kimyasal Silahlarla İdlib’i vurmuştur. İdlib’te çatışmaların yaşandığı her bölgede olduğu gibi yine mağdur olan sivillerdir, çocuklardır.
Yaşanan zulümlerin bitmesi adına bir kez daha rabbimize arzuhalimizi bildiriyoruz. Yapacağımız Duayla bir kez daha rabbimizden yardım diliyoruz:
Ya Allah, ya Kahhar, ya Azîzun Züntikâm!
Bizleri dağıtmaya çalışanları dağıt Allah’ım,
Kalplerimizi bir eyle Allah’ım
İşimizi bir eyle Allah’ım
Kuvvetimizi bir eyle Allah’ım
Aklımızı bir eyle Allah’ım
Başımızı bir eyle Allah’ım
Niyetimizi bir eyle Allah’ım
Bizleri sırat-ı müstakim üzere cem eyle Allah’ım
İttihad-ı İslam’ı bizlere nasip eyle Allah’ım
Bizi dağıttılar, tekrar toplanıp zalimin karşısına çıkar bizi Allah’ım
Sabi günahsız kulların hürmetine, ümmetin tecavüze uğramış kızları hürmetine, yetimlerin, mazlumların, senin yolunda şehit olmuşların hürmetine bizleri kapından boş çevirme Allah’ım
Zalimleri helak eyle Allah’ım
Bize güç ver,
Yeryüzünde adaleti tekrar tesis edecek gücü kuvveti bize ihsan eyle
Zalimleri birbirine düşür Allah’ım
Zalimi zalimle helak eyle Allah’ım
Yeryüzünde sadece “La ilahe illallah, Muhammed’ün Resulullah” dedikler için zulme uğrayan kardeşlerimizi en yakın zamanda feraha kavuştur Allah’ım
Allah'ım Recep ve Şaban Ayını Bize Mübarek Kıl ve Bizi Ramazan'a Ulaştır
Hakiki bayramlar nasip eyle Allah’ım
Şam-ı Şerif’e bayram nasip eyle Allah’ım
İdlib’e bayram nasip eyle Allah’ım
Kudüs’e bayram nasip eyle Allah’ım
Doğu Türkistan’a bayram nasip eyle Allah’ım
Ümmet-i Muhammed’e bayram nasip eyle Allah’ım
Mücahitlere yardım eyle Allah’ım
İhtilaflarımızı ittifaka tebdil eyle Allah’ım
Zalimlerin ittifaklarını ihtilafa tebdil eyle Allah’ım
Birbirlerine düşür Allah’ım
Üzerimize sağanak sağanak haya yağdır
Basiret yağdır
Şuur yağdır Allah’ım
Kardeşlerimizin dertleriyle dertlendir bizi Allah’ım
Derdimizi ittihad-ı İslam eyle Allah’ım
Musa’nın (As) ardından gelen Firavun’u denizde boğduğun gibi
İbrahim’le (As) mücadele eden Nemrut’u helak ettiğin gibi
Kâbe’yi koruyan, ebabillerinle Ebrehe’yi helak ettiğin gibi bu zalimleri de helak eyle Allah’ım.
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