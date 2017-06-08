Koalisyon Güçlerinin Hava Saldırısı 9 Can Daha Aldı

HAKSÖZ-HABER

ABD öncülüğündeki koalisyon jetlerinin çarşamba gecesi yaptığı hava saldırısında, Deyruz-Zor'un doğusunda yer alan el-Kuriya kırsalında 9 kişi hayatını kaybederken onlarca insan yaralandı.

Olayı anlatan bir görgü tanığının ifadesine göre koalisyon jetleri el-Kuriya'da, el-Sadda yolunun yakınındaki yolcuları hedef aldı. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 3'ü aynı aileden onlarca insan yaralandı.

Aynı bağlamda, tanımlanamayan bazı savaş uçakları, 8 Haziran Perşembe günü, tahıl dağıtım merkezindeki sığır pazarı çevresinde ve elMayadan şehrinde, sivillerin öldüğü ve yaralandığı bir hava saldırısında bulundu.

Son hafta, OrientNews'te yer alan habere göre koalisyon güçleri el-Mayadan'ı onlarca roketle hedef almış ve yerleşim yerlerini vurmuşlardı. Saldırıda 14 sivil de hayatını kaybetmişti.

Çeviri: Gökhan Ergöçün