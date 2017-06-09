Koalisyon Güçleri Rakka’da Yine Katliam Yaptı!

HAKSÖZ-HABER

PYD-YPG güçlerinin karadan Rakka’ya ilerlemesini kolaylaştırmak ve onlara alan açmak için koalisyon güçlerinin havadan sürdürdüğü bombardıman sivilleri katline yol açmaya devam ediyor.

IŞİD’e yönelik operasyon sürdürülen hava saldırılarında bu kez bir internet kafe hedef alındı. Kafenin bombalanması sonrasında 15 sivilin hayatını kaybettiği tespit edildi.