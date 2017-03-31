Koalisyon Güçleri Musul’da 10 Günde 700 Sivili Katletti

»Ana Sayfa»Irak
31.03.2017 21:35
Koalisyon Güçleri Musul’da 10 Günde 700 Sivili Katletti
Musul'da ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri son 10 gün içerisinde 700'den fazla sivili katletti.

Musul'a saldırılar düzenleyen ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri son 10 gün içerisinde 700'den fazla sivili katletti.

Yoğun hava bombardımanına maruz kalan sivil halkın Musul dışına çıkmasına izin verilmezken enkaz altında kalanlara imkansızlıktan dolayı ulaşılamıyor.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan videolarda yıkımın boyutu gözlemlenirken sivil savunma ekiplerinin sayılarının az olması ve imkanlarının olmamasından dolayı cesetleri enkaz altından çıkarmak uzun sürüyor.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre ise bombardımana maruz kalan mahallelerde ağır ceset kokusunun yayıldığı belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD Musul’daki Katliamı Kabul Etti: Haşdi Şabii Söyledi, Biz Vurduk!25 Mart 2017 Cumartesi 21:38
  • Irak'ta Sadr Yanlılarından Hükümet Karşıtı Gösteri24 Mart 2017 Cuma 16:19
  • Musul’da Hedef IŞİD Deniyor Ama Enkazdan Sivillerin Cesetleri Çıkarılıyor!24 Mart 2017 Cuma 12:47
  • İşgalcinin Timsah Gözyaşları23 Mart 2017 Perşembe 10:42
  • ABD ve Ortakları Musul'da Yine “Yanlışlıkla” Katliam Yaptı: 43 Ölü23 Mart 2017 Perşembe 07:53
  • ABD'den Irak'a 12 Yılda 22 Milyar Dolarlık Silah Satışı23 Mart 2017 Perşembe 05:32
  • Bağdat'ta Bombalı Saldırı: 13 Ölü, 31 Yaralı20 Mart 2017 Pazartesi 23:07
  • “Musul’da Evlerini Terk Edenlerin Sayısı 335 Bine Yükseldi”20 Mart 2017 Pazartesi 15:32
  • Kerkük’te Kürtçe ve Irak Kürdistanı Bayrağı Gerilimi20 Mart 2017 Pazartesi 15:08
  • İHH'dan Musul Halkına Gıda ve Tıbbi Yardım18 Mart 2017 Cumartesi 22:58
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Rus Tipi Müzakere
    Rus Tipi Müzakere
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim