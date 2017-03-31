Koalisyon Güçleri Musul’da 10 Günde 700 Sivili Katletti

Musul'da ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri son 10 gün içerisinde 700'den fazla sivili katletti.

Musul'a saldırılar düzenleyen ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri son 10 gün içerisinde 700'den fazla sivili katletti.

Yoğun hava bombardımanına maruz kalan sivil halkın Musul dışına çıkmasına izin verilmezken enkaz altında kalanlara imkansızlıktan dolayı ulaşılamıyor.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan videolarda yıkımın boyutu gözlemlenirken sivil savunma ekiplerinin sayılarının az olması ve imkanlarının olmamasından dolayı cesetleri enkaz altından çıkarmak uzun sürüyor.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre ise bombardımana maruz kalan mahallelerde ağır ceset kokusunun yayıldığı belirtiliyor.