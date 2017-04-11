Koalisyon Güçleri Irak’ta Yine “Yanlışlıkla” Sivilleri Vurdu!

»Ana Sayfa»Irak
11.04.2017 17:34
Koalisyon Güçleri Irak’ta Yine “Yanlışlıkla” Sivilleri Vurdu!
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, Irak’ın Musul kentinin batısına hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda “yanlışlıkla” sivilleri vuran koalisyon güçleri, aynı aileden üç kişiyi katletti, iki kişiyi de yaraladı.

Haydar el-İbadi yönetimine bağlı Terörle Mücadele Birimi’nde görevli Teğmen Yahya Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Musul’un batısında yer alan es-Sekek bölgesine düzenlediği hava saldırısında “yanlışlıkla” sivilleri vurduğunu söyledi.

Hamid, söz konusu saldırıda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını aktardı.

Uluslararası koalisyondan ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kuyudan Su Çeken Sivillere Havan Topu

Öte yandan, Ninova Operasyonlar Komutanlığı’ndan Albay Ahmed el-Ceburi, Musul’un batısında yer alan er-Risale semtine havan topları düşmesi nedeniyle 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin de yaralandığını belirtti.

el-Ceburi, havan toplarının düştüğü sırada sivillerin bölgedeki bir kuyudan su çıkarmaya çalıştığını ifade etti.

Uluslararası koalisyon güçlerinin 17-23 Mart tarihlerinde Musul’un Cedide bölgesinde “yanlışlıkla”. sivil hedeflere düzenlediği hava saldırılarında 200’den fazla sivilin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kerkük'ü Kürdistan’a Katma Girişimi01 Nisan 2017 Cumartesi 15:48
  • Koalisyon Güçleri Musul’da 10 Günde 700 Sivili Katletti31 Mart 2017 Cuma 21:35
  • Barzani'den 'Bağımsızlık Referandumu' Açıklaması31 Mart 2017 Cuma 09:08
  • Bağdat'ta Bombalı Saldırı: 15 Ölü, 26 Yaralı30 Mart 2017 Perşembe 07:53
  • “Musul’da Ailelerin Bulunduğu Binalar Hedef Alınıyor”28 Mart 2017 Salı 07:34
  • İşte ABD-İran İttifakının Musul'u Kurtarma Operasyonundan Kareler!27 Mart 2017 Pazartesi 14:55
  • “Musul’daki Saldırılarda 263 Sivil Hayatını Kaybetti”26 Mart 2017 Pazar 17:56
  • ABD Musul’daki Katliamı Kabul Etti: Haşdi Şabii Söyledi, Biz Vurduk!25 Mart 2017 Cumartesi 21:38
  • Irak'ta Sadr Yanlılarından Hükümet Karşıtı Gösteri24 Mart 2017 Cuma 16:19
  • Musul’da Hedef IŞİD Deniyor Ama Enkazdan Sivillerin Cesetleri Çıkarılıyor!24 Mart 2017 Cuma 12:47
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim