Koalisyon Güçleri Irak’ta Yine “Yanlışlıkla” Sivilleri Vurdu!

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, Irak’ın Musul kentinin batısına hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda “yanlışlıkla” sivilleri vuran koalisyon güçleri, aynı aileden üç kişiyi katletti, iki kişiyi de yaraladı.

Haydar el-İbadi yönetimine bağlı Terörle Mücadele Birimi’nde görevli Teğmen Yahya Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Musul’un batısında yer alan es-Sekek bölgesine düzenlediği hava saldırısında “yanlışlıkla” sivilleri vurduğunu söyledi. Hamid, söz konusu saldırıda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını aktardı. Uluslararası koalisyondan ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Kuyudan Su Çeken Sivillere Havan Topu Öte yandan, Ninova Operasyonlar Komutanlığı’ndan Albay Ahmed el-Ceburi, Musul’un batısında yer alan er-Risale semtine havan topları düşmesi nedeniyle 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin de yaralandığını belirtti. el-Ceburi, havan toplarının düştüğü sırada sivillerin bölgedeki bir kuyudan su çıkarmaya çalıştığını ifade etti. Uluslararası koalisyon güçlerinin 17-23 Mart tarihlerinde Musul’un Cedide bölgesinde “yanlışlıkla”. sivil hedeflere düzenlediği hava saldırılarında 200’den fazla sivilin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilmişti.