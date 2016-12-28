“Koalisyon Güçleri DEAŞ ve PYD’ye Destek Veriyor”

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28.12.2016 08:46
“Koalisyon Güçleri DEAŞ ve PYD’ye Destek Veriyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koalisyon güçlerinin “Fırat Kalkanı” isimli harekâta destek vermediğini söyledi ve “Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dâhil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar. Elimizde belgeleri var.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile ortak basın toplantısı düzenledi.

“Elimizde Belgeler Var”

AA’da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, koalisyon güçlerinin “Fırat Kalkanı” isimli harekâta destek olmak bir yana, IŞİD ve PYD’ye destek verdiğini söyledi.

“Koalisyon güçleri ne diyordu başından, ‘DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz.’ diyorlardı. Hattâ bizi de DEAŞ’a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dâhil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar. Çok açık, net ortada. Hepsinin tescilli olarak, bütün resimleriyle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var. Öyle veya böyle şu anda biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık. Çünkü biz terörden arındırılmış güvenli bölge ilkesini tahakkuk ettireceğiz.”

“Astana’ya Terör Örgütlerinin Katılmasına Sıcak Bakmayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’ın Başkenti Astana’da yapılacak Suriye görüşmelerine ilişkin de konuştu. Buradaki görüşmeye Kürt grupların da çağırılacağı iddiası, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin dâvet edileceği ihtimalini de gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda şunları söyledi:

“Cenevre mâlesef boş çıktı, kaç toplantı yapıldıysa hiçbir netice alınmadı ve sonunda yaptığım görüşmede Sayın Putin, bize Astana’yı teklif etti, ‘Buna nasıl bakarsınız?’ dedi. ‘Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok.’ dedik. Bu bölgeye komşu ülkelerin katılımıyla yapılacak bir Astana Zirvesi, ama bu Astana Zirvesi’ne eğer terör örgütleri dâvet edilecek olursa, buna tabî ki biz sıcak bakmayız. Şu anda bu işler dışişleri bakanları seviyesinde yürütülüyor.”

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