KKTC'de FETÖ'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 11 Gözaltı

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15.01.2017 22:57
KKTC'de FETÖ'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 11 Gözaltı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, FETÖ'nün TSK'dakı yapılanmasına yönelik operasyonda 3'ü albay rütbesinde 11 asker gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY’nın TSK’dakiürk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 3'ü albay rütbesinde 11 askeri personel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle KKTC'de görevli 11 askeri personel hakkında verilen gözaltı talimatı doğrultusunda, Jandarma Komutanlığından 13 kişilik ekip Ankara'dan KKTC'ye gitti.

Ekipler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli 3'ü albay, 1'i yarbay, 1'i binbaşı, 2'si yüzbaşı, 2'si teğmen ve 2'si astsubay olmak üzere toplam 11 askeri personeli gözaltına aldı. Şüpheliler uçakla Ankara'ya getirildi.

 

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