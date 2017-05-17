Kızılaykart’tan 500 Bin Mülteci Yararlandı

Kızılay’dan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) tarafından finansmanı sağlanan Sosyal Uyum Yardım Programı’ndan (SUY) yararlanmaya hak kazanan ve kendilerine Kızılaykart verilen, çoğunluğu Suriyeli olan Türkiye’deki mülteci sayısının 500 bine ulaştığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, Kızılaykartların, bir banka kartı gibi kasalarda ve ATM’lerden para çekmek için de kullanılabildiği aktarılan açıklamada, programın, ihtiyaç içerisindeki ailelerde fert başına 100 lira katkı sağladığı aktarıldı.

Hedef 1 Milyon Mülteciye Ulaşmak

Açıklamada ayrıca, program için kayıtların 2016’nın kasım ayında başladığı ve 2017’de en az 1 milyon mülteciye yardım ulaştırmak amacıyla ülke genelinde devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılaykart dağıttıkları misafirlerin nakit desteğinden çok memnun kaldığını, 2017 yılında hedeflerinin 1 milyon mülteciye ulaşmak olduğunu belirtti.

“Bu Yardımın Bütçesi AB Tarafından Karşılanıyor”

Mültecilere Kızılaykartlar ile yapılan yardımın her geçen gün arttığını ifade eden Kınık, AB’nin yardım paketinin Kızılay üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasından mutluluk duyduğunu aktardı.

Söz konusu yardımın, Türkiye hükümeti tarafından Türkiye vatandaşları için ayrılan sosyal yardım bütçesinden karşılanmadığının da altını çizen Kınık, “Bu yardımın bütçesi AB tarafından karşılanıyor. Bazı çevrelerin dile getirdiği gibi Türk vatandaşlarına ayrılan sosyal yardım paralarının burada kullanılması söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.