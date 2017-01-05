Kızılaya 'Rekor' Kan Bağışı

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05.01.2017 21:37
Kızılaya 'Rekor' Kan Bağışı
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, "148 yıllık Kızılay tarihinin en yüksek kan bağışını aldık. Bir günde 13 bin 241 ünite kan bağışı yapıldı." dedi.

Kızılay’ın kan stoklarının azaldığının açıklanmasının ardından yapılan çağrılara vatandaşlar duyarsız kalmadı ve on binlerce kişi kan vermek için kan merkezlerine koştu.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her kış dönemi ve ramazan ayında kan stokunun azaldığını, 20 bin ünitenin altına düştüğü zaman da "kırmızı alarm" seviyesine geçtiklerini söyledi.

"Bir günde 13 bin 241 ünite"

İki gün önce kan bağışı çağrısı yaptığında, Kızılayın stoklarında 17 bin ünite kan bulunduğunu hatırlatan Kınık, "Bağışçılarımız çok hızlı tepki gösterdi. Dün 148 yıllık Kızılay tarihinin en yüksek kan bağışını alarak bir rekor kırdık. Bir günde 13 bin 241 ünite kan aldık." dedi.

"Panik havasından kurtulduk"

Kınık, Kızılay'ın bir önceki kan bağışı rekorunu 27 Nisan 2016'da, bir günde 10 bin 966 ünite kan bağışıyla gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Dün itibarıyla 2 bin 200 gibi bir sayıyla bunu geçtik. Bu çerçevede, toplam stoklarımız 23 bin 82'ye çıktı şu anda. Bizim kırmızı alarm seviyemizden yukarıya çıktık. Paniklediğimiz havadan kurtulduk. Ancak bunun 40 bine çıkarılması gerekiyor." dedi.

Kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayan vatandaşlara teşekkür eden Kınık, şöyle konuştu:

"148 yıllık tarihimizdeki en yüksek kan bağışını aldık. Ben duyarlılığı için bütün vatandaşlarımıza, Kızılayın kan bağışçılarına, bu çağrımızı insanlarımıza ulaştırmamıza vesile olan medya kuruluşlarına, bu anlamda basın mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarına, şirketlere, taraftar gruplarına, üniversitelere, gençlik organizasyonlarına, kendi mahallesindeki insanları bireysel inisiyatifiyle toplayıp kan merkezlerine götüren duyarlı insanlara teşekkür ediyorum."

"Çok yüksek bir duyarlılık gösterildi"

Belli bir kapasiteleri olduğunu ve bunun üzerinde kan alamadıklarını belirten Kınık, "13 bin 241, aslında kan verebilen insanların sayısı. Eğer bu kapasitemiz daha yüksek olsaydı, ben eminim dünkü sayı 30-40 binleri aşardı. Bazı insanlar özellikle o günkü sağlık durumlarından dolayı kan veremiyorlar. Kan merkezlerimize on binlerce insan geldi. Bu rakam, on binlerce insandan uygun olan donörlerin sayısıdır. Çok yüksek bir duyarlılık gösterildi." açıklamasında bulundu.

"40 bine çıkmasını istiyoruz"

Türk Kızılayının hastanelere gönderdiği günlük kan ünite oranlarına ilişkin de bilgi veren Kınık, ameliyat günlerinde hastanelere maksimum 11 bin ünite kan gönderildiğini ifade etti.

Türkiye genelinde bin 300 hastaneye kan gönderdiklerini anlatan Kınık, özellikle ameliyatların yoğun olduğu salı, çarşamba ve perşembe günleri bu sayının 11 binlere çıktığını söyledi.

Ameliyatın olmadığı günlerde bu ihtiyacın azaldığını, hastanelere ortalama 7 ila 10 bin ünite kan gönderdiklerini dile getiren Kınık, "Kırmızı alarmı kaldırdık. Ancak stoktaki 23 bin ünite kanın 40 bine çıkmasını istiyoruz. Kendimizi güvende hissettiğimiz, Türkiye'deki bütün diğer afet senaryolarına hazırlıklı olduğumuz sayı 40 bin ünitedir. Bu 40 bin üniteye ulaşmak için bu duyarlılığın mart ayına kadar devam etmesi gerekiyor." dedi. 

"Kan stokumuzun daha fazla düşmesi korkusu yaşıyoruz"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye’nin bir yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 2,5 milyon ünite olduğunu belirterek, "Biz 2016 yılında 2 milyon 100 bin ünitenin üzerinde bir kan bağışı alarak ülke ihtiyacının büyük bölümünü karşıladık. Ancak her zaman için kana ihtiyaç vardır. Kan stokumuzun daha fazla düşmesi korkusu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Yeşilay Genel Merkezini ziyaret etti.

AA

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